Bolu'da LPG yüklü tırın lastik yangını jandarma müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bolu'da LPG yüklü tırın lastik yangını jandarma müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Bolu\'da LPG yüklü tırın lastik yangını jandarma müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Bolu TEM Otoyolu'nun Dörtdivan geçişi Gücükler mevkiinde LPG yüklü tırın lastiklerinde balata sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Jandarmanın ilk müdahalesi ve itfaiyenin soğutma çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınan yangın, muhtemel bir faciayı önledi.

Bolu TEM Otoyolu'nda LPG yüklü tırın lastiklerinde çıkan yangın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan geçişi Gücükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden LPG yüklü tırın lastiklerinde balata sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini önledi. İtfaiye ekipleri ise bölgeye gelerek soğutma çalışması gerçekleştirdi ve gerekli kontrolleri yaptı. LPG yüklü tırda çıkan yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da LPG yüklü tırın lastik yangını jandarma müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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