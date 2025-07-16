Bolu\'da Orman Yangını

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 4-5 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının kontrol altına alınması ve daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalara destek için bölgeye bir söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. - BOLU