Bolu\'da Orman Yangını Kontroller Altında

Bolu'da Çakmaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangının dumanları şehrin birçok noktasından görüldü.

Yangın, Çakmaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Huzurevi'nin yan kısmında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. TEM Otoyolu'ndan da görüntülenen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU