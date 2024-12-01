Bolu'da Otomobil Kazası - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Kazası

Bolu\'da Otomobil Kazası

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu, sürücü yara almadan kurtuldu.

01.12.2024 12:45
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Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarına savruldu. Şarampolde askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D-100 kara yolunda Bolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden M.Y. yönetimindeki 34 BHT 257 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, yol kenarına savruldu. Yol kenarında şarampolde askıda kalan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çağırılan oto kurtarıcı yardımıyla otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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