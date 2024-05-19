Bolu'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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Bolu'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yanarak Küle Döndü

Bolu\'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yanarak Küle Döndü

Bolu'nun Dağkent Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonucunda başka araçlarda maddi hasar meydana geldi.

19.05.2024 11:15
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Bolu'da sabah saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Dağkent Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde park halinde bulunan İsmail D.'ye ait 14 AAE 379 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 2 araçta ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yanarak Küle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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