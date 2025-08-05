Bolu'da Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bolu\'da Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı
05.08.2025 12:33
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Bolu'nun Gerede ilçesinde tanker devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM Otoyolu gişelerine çarpan tanker devrildi. Meydana gelen feci kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz bağlantı yolu istikametine seyir halinde olan Reşit A. idaresindeki 34 BJH 095 plakalı boş tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşit A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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