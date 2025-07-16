Bolu\'da Yangın: 12 Yapı Alev Alev Yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde gece saatlerinde 12 yapının alev alev yandığı yangını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, "İtfaiyeler müdahale etmeseydi köy tamamen yanacaktı" dedi.

Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Toplamda 2 ev ve 10 samanlık alevlere teslim oldu. Ayrıca bir ev de yangından zarar gördü. Yangının büyük olduğunu söyleyen Çamyurdu köyünden Nihat Korol, "Yangın 1 saat önce başladı. Yoldan geçen bir vatandaş görmüş haber vermiş" dedi.

"Köy tamamen yanacaktı"

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, "Saat 02.00 sıralarında haberi aldık. Tüm birimlere haber verdik. Biz de köye geldik. Şu an 2 ev, 10 samanlık tamamen yandı. 1 evin de yarısı yandı. İtfaiyeler müdahale etmeseydi köy tamamen yanacaktı" dedi.

Köylüler ekiplerle seferber oldu

Yangına Mudurnu İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ekipleri ve köylüler müdahale etti. Alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, vatandaşlar da söndürme çalışmaları için seferber oldu. Haznesinde su miktarı azalan itfaiye araçları için köylüler kovalarla su taşıdı. Öte yandan dumanlardan etkilenen vatandaşlar ise ambulanslarda tedavi edildi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU