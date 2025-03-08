Bolu'da Yangın Faciası Önlenildi

Örtü yangını ağaçlara sıçradı: Erken müdahale faciayı önledi

BOLU - Bolu'da kuru otların alev almasıyla çıkan örtü yangını ağaçlara sıçradı. İtfaiye, orman işletme müdürlüğü ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunçam köyünde kuru otların bulunduğu arazi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ağaçlara da sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köydeki vatandaşlar tarafından traktörlerin kepçeleriyle yapıldı. Ekiplerin de bölgeye gelmesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.