Bolu'da Yasaklı Gölete Girenlere Cezalar Kesildi

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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından elektrik çarpma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan gölete giren 13 kişiye 26 bin 676 lira ceza kesildi.

Merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Çaygökpınar köyü sınırları içerisinde bulunan gölet, berraklığıyla vatandaşların ilgisini çeken alanlardan biri haline geldi. Vatandaşların yüzdüğü gölette bulunan elektrikli pompa ile şehre kullanma suyu da aktarılıyor. Gölet içerisindeki yüksek voltajlı elektrikli pompalara aldırış etmeyen vatandaşlar, elektrik akımına kapılma riskine karşı gölette serinlemek için yüzmeye devam ediyor. Çevresi dikenli teller ve beton ile kapatılan barajda elektrik çarpma tehlikesi bulunuyor. Baraj içerisinde elektrik çarpma riski mevcut olmasına rağmen, tel örgü ve kapı kilitlerinden atlayan 13 şahıs havuzda yüzdükleri esnada jandarma ekiplerinin denetimine yakalandı.

Kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu'ndan kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimleri sıklaştıracağı öğrenildi. - BOLU