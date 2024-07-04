Bolu\'da Yaya Otomobil Çarpması: Yaralı Ağır Durumda

3.Sayfa

Bolu'da gece saatlerinde Taşkesti Beldesi yolunda seyreden bir otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya ağır yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Eski Dokurcun yolu üzeri Karamurat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti Beldesi istikametinde seyreden Serdar K. idaresindeki 54 AIY 540 plakalı otomobil, yolda yürüyen Şaban Yakut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şaban Yakut ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU