Bolu Dağı\'nda kontrolden çıkan cip kanala devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldı

Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan cip kanala devrildi, kaza maddi hasarla atlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaza, Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan Suzuki marka cip yol kenarındaki kanala devrildi, maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan cipin kanala devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.D. idaresindeki 34 DY 7601 plakalı Suzuki marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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