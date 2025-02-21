Bolu Dağı Trafiğe Kapandı

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Bolu Dağı trafiğe kapatıldı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı çift şeritki kapatılarak otoyola yönlendirildi.

Altay Kar fırtınası sebebi ile Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Büyük araç geçişine kapatılan yollar, kar küreme faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Bolu Dağı'nda kar etkisini arttırdı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Bölge trafik ekiplerince D-100 karayolu Bolu Dağı çift şeritki trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirilirken, Bolu Dağı'nda küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.