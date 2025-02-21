Bolu Dağı Yolu Açıldı

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Bolu Dağı ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor

BOLU - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve 2 tırın çarpışması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatılan yol ulaşıma açıldı. Yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen 2 tırın çarpışması sonucu yol çift şeritli ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan ulaşıma açıldı. Polis ekiplerinin kontrolünde yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor. Ağır tonajlı araçlar ve tedarik malzemesi götüren araçların D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinden ilerlemesine izin verilmiyor.