Bolu'daki Yangına Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Bolu'daki Yangına Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Bolu Kartalkaya'daki yangınla ilgili 6 savcı görevlendirildiğini açıkladı.

21.01.2025 10:11
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Sosyal medya hesabı üzerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangınla ilgili paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Tunç, "6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı "X" üzerinden, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki Yangına Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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