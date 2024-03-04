Bolu Mudurnu\'da Minibüsün Arkadan Çarptığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Karabük'te Şömine Yangınında 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana gelen şömine yangınında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. M.T. ve V.B. isimli şahısların apartmanın ikinci katında bulunan dairede çıkardıkları yangın, komşuların bildirmesi üzerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yanık olan V.B. ve dumandan etkilenen H.T. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.