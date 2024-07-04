Bolu Valisi Kılıç: Haziran ayına göre asayiş olayında yüzde 9 azalma görmekteyiz - Son Dakika
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Bolu Valisi Kılıç: Haziran ayına göre asayiş olayında yüzde 9 azalma görmekteyiz

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Haziran ayında Bolu'da meydana gelen asayiş olaylarında yüzde 9 azalma olduğunu açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca aranan şahısların yakalanması, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve kaçakçılık operasyonları hakkında bilgi verdi.

04.07.2024 19:27
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Bolu Valisi Kılıç: "Haziran ayına göre asayiş olayında yüzde 9 azalma görmekteyiz"

BOLU - Haziran ayında Bolu'da 915 asayiş olayının meydana geldiğini açıklayan Vali Erkan Kılıç, "Bu olaylarda 799 şüpheli tespit edilmiş ve şüphelilerden 675'i yakalanmış, 12'si ise tutuklanmıştır" dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı ile Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu. Asayiş olaylarında azalma olduğunu dile getiren Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Haziran ayına göre asayiş olayında yüzde 9 azalma görmekteyiz. Asayiş olaylarına baktığımızda haziran ayı içerisinde 915 asayiş olayı meydana gelmiş, bu olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Bu olaylarda 799 şüpheli tespit edilmiş, 675'i yakalanmış, 12'si ise tutuklanmıştır. Yaşanan asayiş olaylarının kendi içlerinde türlerine geldiğimizde kasten yaralama, kasten öldürme, tehdit, hakaret gibi işlere karşı işlenen suçlar kapsamında 365 olay meydana gelmiş, bu olayların da yüzde 99 oranında aydınlatması sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında ilimizde toplam 112 olay meydana gelmiş ve bu olaylarında yüzde 80'i aydınlatılmıştır. Rüşvet, zimmet, iftira, görevi kötüye kullanma gibi millete devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 4 olay meydana gelmiş, bu olaylarında tamamı aydınlatılmıştır. İş kazası, kayıp şahıs ve buna benzer takibi gereken suçlar kapsamında ise 356 olay meydana gelmiş ve bu olaylarında yüzde 99'u aydınlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kumar gibi topluma karşı işlenen suçlar kapsamında ilimizde 78 olay meydana gelmiş bu olaylarında yüzde 100'ü aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"33 operasyon gerçekleştirildi"

Vali Kılıç aranan şahıslardan bahsederek, "Aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bu dönemlerde değişik suçlardan aranan 155 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında ilimizde 2 operasyon gerçekleştirilmiş ve 12 kişi yakalanmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise ilimizde 33 operasyon gerçekleştirilmiş ve 47 kişi yakalanmıştır. Bu operasyonda bin 375 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 57 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirilmiş ve 10 şahıs yakalanmıştır. Bu operasyon 1 tabanca, 8 fişek, 105 bin 470 makaron, 28 muhterif MTA ele geçirilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Valisi Kılıç: Haziran ayına göre asayiş olayında yüzde 9 azalma görmekteyiz - Son Dakika

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