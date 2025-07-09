Borçka\'da 2 Yabancı Yakalandı

Artvin'in Borçka ilçesinde yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu sırt çantalı iki erkeğin Artvin'in Borçka ilçesi Karşıköy köyünde Gürcistan sınırına yakın noktadan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Şahısların Muratlı-Borçka karayolu istikametine yaya olarak ilerlediklerinin öğrenilmesi üzerine bölgeye devriye ekipleri sevk edildi. Devriye aracını fark eden şüpheliler, ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan şahısların yakalanması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Hudut Takım Komutanlığı ile koordineli olarak 4 Asayiş Timi, 1 iz takip köpeği ve 1 termal dron desteğinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucu Özbekistan uyruklu H.Y. (24) ve Afganistan uyruklu B.N. (24) ormanlık alanda saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında "1'inci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etme" suçundan adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenildi. - ARTVİN