Boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar - Son Dakika
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Boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil virajı alamayarak boş araziye devrildi. Sürücü ile birlikte 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazaya yol açan durumun yol kenarına park edilen araçlar olduğu belirtildi.

16.05.2024 16:49
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Boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar

Araçtan sürücü ile birlikte 3 kişinin kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil virajı alamayarak boş araziye devrildi. Kaza sonrası görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü ile birlikte yolcular aracı bırakıp yaya olarak kaza yerinden uzaklaştı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 BGF 636 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki tuğlalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracı terk edilmiş vaziyette buldular.

Görgü tanıklarının ifadesine göre 3 kişinin araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı Abdil Çimen, " Burada yol kenarına herkes aracını park ediyor. Sürücülerin görüş açısını kapatıyor. Bu durum kazalara neden oluyor. Gördüğünüz gibi sonuç ortada" dedi.

Kaynak: İHA

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