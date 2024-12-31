Boşanma Aşamasındaki Damat ve Kayınpeder Arasında Şiddet Olayı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Damat ve Kayınpeder Arasında Şiddet Olayı

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Kayınpeder, damadının eczanesine av tüfeğiyle saldırdı; tutuklandı. Boşanma sürecinde tartışma vardı.

31.12.2024 14:13
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Damadının eczanesine av tüfeğiyle saldıran kayınpeder: "Kızımı darp ediyordu"

Kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadının iş yerine av tüfeğiyle saldıran kayınpeder tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadının iş yerine av tüfeğiyle saldıran kayınpeder, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayınpeder ifadesinde damadının kızını darp ettiğini savunduğu öğrenildi.

Olay, dün Serik ilçesi Eminceler Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadı Emre Çetin'e ait iş yerine kamyonet ile gelen Bayram V., araçtan inip pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. O esnada eczanede bulunan Emre Çetin, depo kısmına kaçtı. Saçmalar iş yerine isabet ederken Bayram V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler Bayram V'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Bayram V'yi Gedik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alıp, olayda kullandığı av tüfeğini de ele geçirdi.

Bayram V'nin ifadesinde, "Kızımı darp ediyordu. Boşanma sürecinde ise torunlarım kızımda kalıyor. Damat sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia ederek iftira atıyordu. Birkaç kez bununla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de iş yerine giderek bu olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Bayram V., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Damat ve Kayınpeder Arasında Şiddet Olayı - Son Dakika

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