Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki koca, silahla önce genç kadını daha sonra kendisini vurarak 2 kişinin ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

27.02.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü

Önce genç kadını, sonra kendisini vurdu

Kadının sosyal medyadaki son paylaşımları dikkat çekti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki olduğu kadının baba evine giden şahıs, silahla önce genç kadını daha sonrasında ise kendisini vurdu. 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının sosyal medya üzerindeki son paylaşımları ise dikkat çekti.

Olay, Taşyatak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aslan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ın (Ekrem) baba evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Aslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ı sonrasında ise kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var" son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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