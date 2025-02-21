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Boşanma İsteği Kanlı Sona Erdi

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Boşanmak isteyen kadın, eşi tarafından bıçaklandı; 5 yaşındaki kayınbiraderi de yaralandı.

21.02.2025 15:01
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Boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın o anları anlattı

Barışma istediği reddedilen koca eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

ANKARA - Ankara'da barışma isteğini reddeden eşini ve onun 5 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayan kişi aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Uğradığı saldırıyla ilgili konuşan yaralı kadın ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, dün saat 15: 00 sıralarında Kahramankazan'ın Satıkadın Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, anlaşamadığı eşi A.E.'den boşanmak isteyen G.N.E. ailesinin evine yerleşti. Taşınmasının üzerinden bir hafta geçen genç kadın kendisiyle konuşmak isteyen eşi ile aile evinde bir araya geldi. Konuşmaya başlayan çiftlerden A.E., eşinin eve dönmesini ve boşanmaktan vazgeçmesini istedi. G.N.E.'nin istekleri reddetmesi üzerine öfkelenen koca mutfaktan aldığı bıçakla eşine ve o sırada evde bulunan 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'ye saldırdı. Yaralanan genç kadın cama çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen kadının ailesi, yaralı kızı ile oğullarını arabayla hastaneye götürdü. Ameliyat edilen G.N.E. ile ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilerek müşahedeye alınan kardeşi K.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan koca kendisini de yaraladı

Aynı bıçakla kendisini de yaralayan A.E. ise olayın ardından bölgeden ayrıldı. Polis ekiplerince yakalanan saldırganın götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Yaralı kadının uğradığı saldırı sonrası cama çıkarak yardım istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim"

Uğradığı saldırıyla ilgili konuşan G.N.E, "Eşimle boşanmak istedim. Yanıma geldi. Kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçağı aldı. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Ardından kardeşlerim direnmeye çalıştı. O esnada kardeşlerime de bıçakla saldırdı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı. Ardından da kaçtı" dedi.

"Yaralı kadın ve çocuk kanlar içindeydi"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Büşra Bozkurt: "Yaralı kadın ve çocuk kanlar içindeydi. Saldırgan, kayınvalidesinin evde olmayışından faydalanarak içeri girmiş. Bağırma seslerini duydum. Birisi 'Teyze çabuk gel bıçaklanma oldu' dedi. Olay büyük ihtimalle kadının boşanma isteğinden dolayı çıktı. Saldırganın buraya daha önce geldiğini hiç görmedim. Yaralı kadını ise son bir haftadır buralarda görüyordum. Yaralıları arabaya bindirip hastaneye götürüyorlardı. İkisinin de durumunun iyi olduğunu duyduk. Saldırgan da aynı bıçakla kendisini yaralamış" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma İsteği Kanlı Sona Erdi - Son Dakika

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