Boyabat\'ta Anneleri Bilinçlendiren Eğitim

Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde annelere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu farkındalık ve bilgilendirme eğitimi verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Boyabat ilçesinde bir işletmede düzenlenen eğitim programında 220 anne ve anne adayına, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde madde bağımlılığıyla mücadele ve siber farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Toplumun en güçlü yapı taşı olan annelerin, çocuklarını ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - SİNOP