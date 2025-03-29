Boyabat'ta Kaza: Otomobil Yangını - Son Dakika
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Boyabat'ta Kaza: Otomobil Yangını

Boyabat\'ta Kaza: Otomobil Yangını

Boyabat'ta kaza yapan otomobil alev aldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.

29.03.2025 12:31
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kaza yapan otomobilde yangın çıktı.

Kaza, saat 09.15'te Boyabat Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 KC 610 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boyabat'ta Kaza: Otomobil Yangını - Son Dakika

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