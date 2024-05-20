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Boynuna halka sıkışan kirpi itfaiyeye sığındı

SİVAS - Sivas'ta boynuna halka sıkışan kirpi adeta itfaiyeye giderek yardım istedi.

Sivas'ta ilginç bir olay yaşandı. Bir kirpinin boynuna bilinmeyen bir nedenle plastik bir halka sıkıştı. Bu durumdan rahatsız olan kirpi, çareyi itfaiyeye gitmekte buldu. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, kirpinin boynuna sıkışmış halkayı keski yardımıyla keserek çıkardı. Rahat bir nefes alan kirpinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, kirpi doğal yaşama bırakıldı.