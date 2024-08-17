Bozdoğan'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Bozdoğan'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan orman yangını 19. saate ulaşırken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesinde alevler yerleşim yerlerini tehdit etti ve 200 kişi tahliye edildi. Hava ve karadan müdahaleler sürüyor.

17.08.2024 21:42
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Bozdoğan'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bozdoğan orman yangını 19'uncu saatinde

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün saat 16.45 sıralarında çıkan orman yangını 19'uncu saate ulaşırken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 19 saattir devam eden yangın bölgesinde alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı. Yangına çok sayıda hava aracı müdahale ederken, karadan da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yangında alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgelerinden de 200 kişinin tahliye edilerek yurtlara yerleştirildiği öğrenildi. Ayrıca çevre illerden gelen ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozdoğan'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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