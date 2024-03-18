Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren bir kripto para dolandırıcılığı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Isparta ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini kripto para yatırım uzmanı olarak tanıtarak mağdurları sahte kripto para sitelerine yönlendirdikleri ve dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 8 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeşilvadi yolunda meydana gelen trafik kazasında, iftara yetişmek üzere yola çıkan bir araç ile plakası belirlenemeyen başka bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, 28 yaşındaki İsmail Uygun hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Uygun'un cenazesi ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kütahya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı ve kurye yaralandı. Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde ise üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosiklet, bir otomobile çarptı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Her iki kaza da 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir otomobilin bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Milas'ın Sanayi Caddesi'nde gerçekleşti. Bisiklet sürücüsü yaralandı ve hemen müdahale edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kişilerin güvenli bir şekilde dışarı çıktığı belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.
Karaman'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada 37 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler bir süredir ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrildi. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton ve eşi keyifli bir şekilde alışveriş yaparken görüntülendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan bir motosikletli, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. İ.K. isimli şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında aranıyordu. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından tren garında gözaltına alınan ve bavulundan 11 bin 200 adet uyuşturucu hap çıkan şahıs ile onunla bağlantılı olduğu belirlenen bir başka şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir'den kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. R.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve bavulunda yapılan aramada 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL ele geçirildi. R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ifade sonrası bağlantılı olduğu belirlenen A.A. isimli şahıs da tutuklandı.
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