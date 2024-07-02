Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
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