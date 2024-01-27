Brezilyalı Pop Şarkıcısı Dani Li Yağ Aldırma Operasyonunda Hayatını Kaybetti

Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, yağ aldırma operasyonu esnasında fenalaşıp 42 yaşında hayatını kaybetti.

Dani Li, Cuma günü karın ve sırt bölgesinde yağ aldırma, aynı zamanda meme küçültme ameliyatı geçirdi.

Brezilya'nın Pinhais şehrinde gerçekleşen işlem sırasında komplikasyonlar yaşandı ve hemen yakındaki Curitiba'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Eşi Marcelo Mira, yerel kaynaklara şunları söyledi: "Dani'nin cenazesi yarın Macapá'ya gelecek. Hepimiz bu durumdan çok etkilendik. Cenaze töreni Cumartesi günü olacak."

Dani Li, Brezilya'da 'Eu sou da Amazônia' (Ben Amazonluyum) adlı hit şarkısı ile geniş bir tanınırlık kazanmıştı.

Amazon ormanlarında bulunan Afuá'da doğan şarkıcı, beş yaşında şarkı söylemeye başladı. Doğum yerinde yetenek yarışmalarına katıldıktan sonra, 17 yaşında olduğunda dört saatlik bir tekne yolculuğuyla ulaşılabilen Macapá'ya taşındı.

Macapáda'Banda Sensação' adlı Brezilya pop müziği türündeki bir grup kurdu.

2008'de şair Osmar Júnior ile tanıştı ve prodüktörü oldu, kendisine ün kazandıran hit şarkıyı verdi.

Dani Li'nin en son şarkısı sadece yayınlandı.

Komplikasyonun kesin nedeni henüz belirlenmedi.

Olayla ilgili bir soruşturmana sürüyor.