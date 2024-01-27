 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Brezilyalı Pop Şarkıcısı Dani Li Yağ Aldırma Operasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilyalı Pop Şarkıcısı Dani Li Yağ Aldırma Operasyonunda Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın tanınmış pop şarkıcısı Dani Li, karın ve sırt bölgesinde yağ aldırma ve meme küçültme ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. Pinhais şehrinde gerçekleşen operasyon sırasında fenalaşan şarkıcı, hemen yakındaki Curitiba'daki bir hastaneye kaldırıldı. Dani Li, 'Eu sou da Amazônia' adlı hit şarkısı ile Brezilya'da geniş bir tanınırlık kazanmıştı.

Brezilyalı Pop Şarkıcısı Dani Li Yağ Aldırma Operasyonunda Hayatını Kaybetti
27.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:29
Abone Ol

Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, yağ aldırma operasyonu esnasında fenalaşıp 42 yaşında hayatını kaybetti.

Dani Li, Cuma günü karın ve sırt bölgesinde yağ aldırma, aynı zamanda meme küçültme ameliyatı geçirdi.

Brezilya'nın Pinhais şehrinde gerçekleşen işlem sırasında komplikasyonlar yaşandı ve hemen yakındaki Curitiba'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Eşi Marcelo Mira, yerel kaynaklara şunları söyledi: "Dani'nin cenazesi yarın Macapá'ya gelecek. Hepimiz bu durumdan çok etkilendik. Cenaze töreni Cumartesi günü olacak."

Dani Li, Brezilya'da 'Eu sou da Amazônia' (Ben Amazonluyum) adlı hit şarkısı ile geniş bir tanınırlık kazanmıştı.

Amazon ormanlarında bulunan Afuá'da doğan şarkıcı, beş yaşında şarkı söylemeye başladı. Doğum yerinde yetenek yarışmalarına katıldıktan sonra, 17 yaşında olduğunda dört saatlik bir tekne yolculuğuyla ulaşılabilen Macapá'ya taşındı.

Macapáda'Banda Sensação' adlı Brezilya pop müziği türündeki bir grup kurdu.

2008'de şair Osmar Júnior ile tanıştı ve prodüktörü oldu, kendisine ün kazandıran hit şarkıyı verdi.

Dani Li'nin en son şarkısı sadece yayınlandı.

Komplikasyonun kesin nedeni henüz belirlenmedi.

Olayla ilgili bir soruşturmana sürüyor.

Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, yağ aldırma operasyonu sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti
Brezilyalı pop şarkıcısı Dani Li, yağ aldırma operasyonu sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
YORUMLAR

Brezilya, Ünlüler, 3.Sayfa, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilyalı Pop Şarkıcısı Dani Li Yağ Aldırma Operasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilyalı Pop Şarkıcısı Dani Li Yağ Aldırma Operasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement