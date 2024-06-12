Bucak'ta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bucak'ta çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Çiftçilerin de yardımıyla yangına müdahale edildi. Yangın sonucunda bin dönüm üzerinde alan zarar gördü.

12.06.2024 19:07
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Burdur'un Bucak ilçesinde ekin tarlalarında çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangına çiftçiler de küreklerle toprak atarak yangına müdahale etti.

Yangın, Antalya Burdur karayolu üzeri Karapınar Köyü ve Karaaliler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde iki farklı noktada bulunan ekin tarlalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarladan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Bucak, Kızılkaya ve Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve iş makinelerinin yanı sıra havadan helikopter desteği sağlandı. Köyde bulunan çiftçiler yangına kürek, sapan, tırmık, traktörler ve kepçelerle müdahale ettiler. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangın nedeniyle yerleşim yerleri de tahliye edilirken, yangın 2,5 saatlik müdahale sonrasında söndürüldü.

Öte yandan, Antalya Burdur karayolu üzerinde meydana gelen yangınla ortaya yoğun bir duman çıkarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi sonucunda Antalya Burdur karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme çalışmalarının ilerlemesi ve görüş mesafesinin düzelmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Yangın sonucunda bin dönüm üzerinde alanın zarar gördüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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