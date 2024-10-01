Bucak'ta Seyir Halindeki Araç Yangını

3.Sayfa

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2725. Sokak'ta seyir halinde olan 20 PU 998 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. - BURDUR