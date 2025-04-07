Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti

Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti

Bartın'da 69 yaşındaki adam budamak için çıktığı çınar ağacının tepesinde oğluna başının döndüğünü söyledi. Oğlu yardım için köye gidip döndüğünde babasını ağaçta hareketsiz halde buldu. Yaklaşık 5 metre yükseklikte dalların arasında kalan adamın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

07.04.2025 14:25
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Bartın'da merkeze bağlı Kabagöz köyünde saat 11.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Köyde yaşayan emekli çiftçi Hasan Erdoğan (69) oğlu Gürhan ile tarlasındaki çınar ağacını budamaya gitti.

Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti

OĞLU KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Çıktığı ağaçta, motorlu testere ile dalları budayan Hasan Erdoğan, oğluna başının döndüğü söyledi. Oğlu Gürhan Erdoğan, yardım için köye gidip geri döndükten sonra babasını ağaçta hareketsiz buldu. Babasına seslenen Gürhan Erdoğan cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti

AĞAÇ DALLARI ARASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri, yaklaşık 5 metre yükseklikte dalların arasında kalan Hasan Erdoğan'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği tespit etti. Hasan Erdoğan'ın cenazesi, itfaiye tarafından halatla ağaçtan indirildi.

Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Hasan Erdoğan

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip ağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti
Budamak için çıktığı ağacın dalları arasında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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