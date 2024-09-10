İnegöl'de Büfe Yangını Mobilya İmalathanesine Sıçradı

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Büfede başlayan yangın mobilya imalathanesine sıçradı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren büfede çıkan yangın mobilya imalathanesine sıçradı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 7. Sokakta faaliyet gösteren büfede meydana geldi. İddiaya göre, büfede ocaktan sıçrayan alevler işyerinde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler kısa sürede işyerini sararken yandaki mobilya imalathanesinin 2. katındaki sünger deposuna sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu büfe kullanılamaz hale gelirken mobilya imalathanesinin sünger deposunda hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan mobilya imalathanesi çalışanı Yunus P. (33)'nin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.