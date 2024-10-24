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Bugün saat 09.45'te Ankara mahreçli servis edilen " TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden detay" başlıklı haberimizde şehit makine mühendisi Zahide Güçlü'nün fotoğrafları olarak verilen iki kareden biri, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ANKARA