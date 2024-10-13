Buharkent\'te Yangın: Hayvanlar Zarar Görmedi

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, saman balyaları küle dönerken, yangında hayvanların zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.

Yangın, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.İ.'ye ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonunda yangın söndürülürken, yangında çiftlikte bulunan tüm samanların zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında hayvanların zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. Büyük çaplı maddi zararın meydana geldiği yangının kaynak çalışmasından dolayı çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - AYDIN