Bülbülan Geçidi Kar Nedeniyle Kapandı

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Artvin'de kar nedeniyle Bülbülan geçidi trafiğe kapatıldı

ARTVİN - Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat Yolu Ayrımı ile Ardanuç- Ardahan Yolu'nun 34-44. kilometreleri arasındaki bulunan Bülbülan geçidi ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada Artvin Şavşat Yolu ayrımı ile Ardanuç-Ardahan Yolu'nun 34-44. kilometreleri arasındaki Bülbülan geçidi, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu .

Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgede ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.