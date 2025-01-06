Buldan'da Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi

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Denizli'nin Buldan ilçesinde emniyet ekiplerinin denetim yaptıkları sırasında durdurdukları şüpheli araçta, 1 adet otomatik tüfek ile 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeki uygulamalarına devam eden Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilen bir araç durduruldu. Şüphelenilen bir aracı durduran emniyet güçleri aracın içinde arama yaptı. Araç ve aracın içinde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramalar neticesinde; 1 adet otomatik tüfek, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ