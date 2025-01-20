Buldan'da Uyuşturucu Operasyonu

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Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan şüphelin evine şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlen operasyonda tüfek, silah ve uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. H.U. adli şüphelinin ekipler tarafından takip edildikten sonra evine şafak operasyonu düzenlendi. Buldan ilçesi Doğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Operasyon neticesinde; 2 adet tabanca, 60 adet tabanca mermisi, 2 adet tüfek, çok fazla miktarda esrar, uyuşturucu haplar ve cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ve aramalar sonucunda gözaltına alınan H.U., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ