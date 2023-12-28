Burdur\'da Askeriye köyünde ev yangını

Burdur'un Askeriye köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur merkez Askeriye köyü Bozuk altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bülent Günel'e ait evin çatı katı ve oturma odası kısmında yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken ev tamamen yanarak kullanılama hale geldi. Yangınının elektrik arızası nedeniyle çıktığı öğrenildi. - BURDUR