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Burdur'da Askeriye köyünde ev yangını - Son Dakika
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Burdur'da Askeriye köyünde ev yangını

Burdur'un Askeriye köyünde Bülent Günel'e ait bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, çatı katı ve oturma odasında başladı ve elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın hızlı bir şekilde söndürüldü.

Burdur\'da Askeriye köyünde ev yangını
28.12.2023 - 21:44,
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Burdur'un Askeriye köyünde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur merkez Askeriye köyü Bozuk altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bülent Günel'e ait evin çatı katı ve oturma odası kısmında yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken ev tamamen yanarak kullanılama hale geldi. Yangınının elektrik arızası nedeniyle çıktığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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