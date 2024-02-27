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Burdur'da baca yangını paniğe neden oldu

BURDUR - Burdur'da bir apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Eve de sıçrayan yangın ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 17.05 sıralarında Burdur merkez Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre zemin katta kiracı olarak oturan Kazım Dutru evde yanan sobanın borusundan içeriye dumanların dolduğunu farketti. Evde bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkaran Dutru 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem evin içinden hem de çatıdan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının soba borusunun içindeki kurumların tutuşması nedeniyle çıktığı tespit edilirken yangında herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.