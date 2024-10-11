Burdur'da Çaya Düşen Sürücü Kurtarıldı

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Burdur'da çaya düşen Tofaş sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde otomobiliyle boş dere yatağına düşen ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Burdur merkez Hızır İlyas Mahallesi Hamamcı Bendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Durmuş E. idaresindeki 15 ABE 830 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş dere yatağına düştü. Kazada Durmuş E. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuş E. vatandaşların desteğiyle sedye üzerinde çaydan çıkarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.