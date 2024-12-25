Burdur'da Eve Yıldırım Düştü - Son Dakika
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Burdur'da Eve Yıldırım Düştü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu büyük maddi hasar oluştu.

25.12.2024 22:51
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Burdur'da eve yıldırım düştü, ortalık savaş alanına döndü

BURDUR - Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu büyük çapta maddi hasar oluşurken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Kurul'a ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Ahşap tavan parçalanırken, evin camları da büyük bir gürültüyle patladı. Evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayın ardından çekilen görüntülerde evin balkonundaki hasar, koridorda tavan çökmesi ve camların kırılması sonucu yaşanan manzara gözler önüne serildi. Evdeki durum, yıldırımın etkisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Eve Yıldırım Düştü - Son Dakika

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