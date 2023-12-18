Burdur\'da fabrika merdiveninde işçi düştü

Burdur'da yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikanın merdiveninde kaynak yaptığı esnada yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur'un Gökçebağ köyü yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika içerisinde bulunan merdivende kaynak yapan Ahmet E. (63) dengesini kaybederek, metrelerce yükseklikten yere düştü.

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı Ahmet E., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Ahmet E.'nin elmacık, çene ve iki el bileğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR