Burdur'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
BURDUR - Burdur'da akrabalarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde askeri malzemeler satan dükkanı işleten Medine Aycan'dan dünden beri haber alamayan akrabaları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Aycan'ın evine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde Aycan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Medine Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonucunda şüpheli olarak değerlendirilen olayın ardından Aycan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aycan'ın eşini yıllar önce kaybettiği, 2 çocuğunun şehir dışında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
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