Burdur\'da Hizar Atölyesinde Yangın

Burdur Merkez'de Mahrukatçılar Sitesi'nde gece saatlerinde bir hizar atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet T.'ye ait olan ve Mehmet P. tarafından işletilen hizar atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 4 itfaiye aracı ve 11 personelin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın düşük seviyede olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR