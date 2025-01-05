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Burdur'da İnsan Kemikleri Bulundu

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Burdur Öğretmenevi bahçesinde kazıda insan kemikleri bulundu; muhtemelen eski bir mezarlığa ait.

05.01.2025 16:53
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Burdur'da Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu

BURDUR - Burdur Öğretmenevi'nde çevre düzenlemesi sırasında kanal açan işçiler insan kemiklerine rastladı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kemikler müze yetkililerine devredilecek. Buluntuların eski bir mezarlığa ait olabileceği ve yaklaşık 80-90 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Bugün yapılan düzenleme çalışmalarında kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Kazı alanını genişleten olay yeri inceleme ekipleri birden fazla kemiğe ulaşınca bölgenin eski mezarlık olabileceği kanısı üzerinde durulmaya başlandı. Bulunan kemiklerin de yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiren ekipler müze yetkililerine haber verdi.

Burdur'daki eski Müslüman mezarlıklarının şehrin bir başka tarafında olduğundan bölgenin eski bir Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği ön görülüyor.

Kemiklerin ne zamandan kaldığı ve neden orada olduğu ise müze ve antropoloji ekiplerinin çalışmaları sonrası ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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