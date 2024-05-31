Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu

Geniş Video İzle

Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde bir iş yerinde sobadan çıktı.

31.05.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu

BURDUR - Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde bir iş yerinde sobadan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Yaşar D.'ye ait iş yerinde sobadan çıkan alevlerin iş yerine sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını gören iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu işletmeyi saran yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Burdur\'da iş yeri alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

Burdur, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
00:03 Aziz Yıldırım’ın “Bize gelmek istiyor“ dediği Talisca’dan Fenerbahçe’yi üzecek paylaşım Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım
23:33 Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’tan ilk açıklama geldi Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi
23:20 Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?
23:11 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü 2 kişi hayatını kaybetti 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 00:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement