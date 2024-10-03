Burdur'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve tütün ürünleri ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

Burdur'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Eylül günü elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadelenin görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması ile yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla tespit edilen şahıslara yönelik R.C, B.A, S.E ve C.Ç isimli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarına yapılan operasyonda; 900 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 36 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 100 paket ısıtılmış tütün mamulü sigara, 20 bin adet bandrolsüz boş makaron, ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - BURDUR