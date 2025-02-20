Burdur\'da Kalp Krizi Kaza Yaptırdı

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Burdur'da sabah saatlerinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 72 yaşındaki sürücü önce park halindeki 2 araca sonra karşı istikametten gelen otomobile çarptı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün tedavisi sürüyor.

Olay saat 08.40 sıralarında merkez Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hilmi K.(72) idaresindeki 15 SA 724 plakalı Fiat marka hafif ticari araç seyir halindeyken önce park halindeki 2 araca ardından cadde üzerinde karşı istikametten gelen Emrah D.(42) idaresindeki 15 AAH 937 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Kaza sonrası Hilmi K. nın fenalaştığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hilmi K.'nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Hilmi K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR