Burdur\'da Kapsamlı Arazi Yangını

Burdur merkez Kışla Mahallesi Dombacı mevkiinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar görürken, yangında 100'e yakın çeşitli türden ağaç ile onlarca sulama borusu yandı.

Edinilen bilgilere göre, Dombacı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

7 araç ve 23 personelle müdahale edilen yangında yaklaşık 50 dönümlük alanın yanı sıra, 100'e yakın ağaç ve onlarca sulama borusunun yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR