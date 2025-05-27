Burdur'da Kardeş Cinayetinde Müebbet Hapis - Son Dakika
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Burdur'da Kardeş Cinayetinde Müebbet Hapis

27.05.2025 19:56
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Burdur'da kardeşini av tüfeği ile öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da kardeşini av tüfeği ile öldüren sanığa müebbet hapis cezası

BURDUR - Burdur'un Halıcılar köyünde bir şahsın keçi ağılında tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 kardeşin yargılandığı davanın karar duruşmasında tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken tutuksuz yargılanan sanık kardeşler beraat etti.

22 Şubat 2024 tarihinde Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K. tüfekle vurulmuş halde bulundu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen olayın şüphelilerinden baba Ahmet K. ile maktulün kardeşlerinden Ferhat K.adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayeti işlediğini itiraf eden Ahmet K.tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Daha sonra maktulün diğer kardeşi Doğan K.'degözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede baba Ahmet K. hakkında takipsizlik kararı verilirken, kardeşler Doğan K. ve Ferhat K.'nin tutuksuz, Ahmet K.'nin ise tutuklu olarak "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Ağabeyleri Cihan K.'yi öldürdükleri iddiası ile yargılanan tutuklu sanık Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Doğan K. ve Ferhat K.'nin yargılandığı davanın karar duruşması bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Doğan K., Ferhat K. ve avukatları ile sanık ve maktulün babası Ahmet K. ile annesi Alime K. hazır bulundu.

Sanık Ahmet K.'nın avukatı mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek müvekkilinin sürekli cinsel tacize uğradığını ve bu olayları detaylarına kadar anlattığını ve normal bir erkeğin başına gelmeyen bir olayı bu kadar detaylı kurgulayamayacağını belirterek beraatini mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve beraatlerini talep ettiler.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti ise tutuksuz yargılanan sanıklar Doğan K. ve Ferhat K.'nın beraatine tutuklu yargılanan sanık Ahmet K. müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasına karar verildi.

Kaynak: İHA

Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kardeş Cinayetinde Müebbet Hapis - Son Dakika

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